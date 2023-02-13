日本新生代戲劇男神志尊淳，擁有帥氣外貌與178公分的高挑身材，加上精湛演技，讓他自從在2014年演出電視劇《烈車戰隊特急者》後便打開知名度，2022年還與松隆子、廣瀨鈴、上川隆也一同來台演出舞台劇，同樣受到台灣粉絲的歡迎。不過，2年前就發現自己罹患急性心肌炎的他，近日公開當時住院時網友私訊他的內容，上面竟寫著「要是病死有多好」讓他不忍了決定公開截圖回應。

志尊淳在2021年3月罹患急性心肌炎時，曾停工住院3個星期積極接受治療，直到4月才康復出院，沒想到當年8月他也因感染新冠肺炎而再度住進醫院，如今他已恢復健康1年多，近日公開當時住院的照片表示，一年前的今天是很絕望的時刻，雖然他仍然保持笑容，因為不笑的話感覺笑容就會消失。他也一直相信沒有下不停的雨，而且現在還有很多人在和病魔抗爭，『沒問題』這三個字雖然還無法輕易地說出口，但他還是相信沒問題，為同樣正在抗戰中的人們給予最大的聲援。

但是志尊淳也坦承，當時雖然收到很多鼓勵，但也有收到「要是病死了該多好」這種邪惡的私訊，剛開始他以為無視這些人就好，但持續收到之後就沒辦法假裝看不見，因為心中同樣感到悲傷，而且會累積在心中久久無法釋懷，因此他決定公開該網友的惡言，希望這種事情不要再發生。而網友看到後則是感到相當心疼，亦認為酸民的行徑真的很可惡，完全打擊正在努力治病的人。