新車交接儀式於13日上午10時30分舉辦，包括民政局長吳世瑋、市議員吳瓊華、林昊佑、曾威及烏日區長林崇懿、仁德里媽祖文化推廣協會理事長賴金練、仁德里長洪炳煌等多位地方人士一同到場見證。（潘虹恩攝）

台中市烏日區仁德里守望相助隊巡邏車已陪伴守望相助隊逾20年，近期常發生拋錨、車輛無法發動等大小狀況，守望相助隊每每執勤都要再三檢查才敢上路。（潘虹恩攝）

台中市烏日區仁德里守望相助隊巡邏車已陪伴守望相助隊逾20年，近期常發生拋錨、車輛無法發動等大小狀況，守望相助隊每每執勤都要再三檢查才敢上路，日前經多位地方人士協助，成功募集經費換車，13日舉辦新車交接儀式，盼提供守望相助隊安心的執勤環境。

新車交接儀式於13日上午10時30分舉辦，包括民政局長吳世瑋、市議員吳瓊華、林昊佑、曾威及烏日區長林崇懿、仁德里媽祖文化推廣協會理事長賴金練、仁德里長洪炳煌等多位地方人士一同到場見證，完成贈車交接儀式。

仁德里里長洪炳煌表示，仁德里守望相助隊舊車已經使用超過20年，之前有民眾向他反映舊的巡邏車不時在修理，因此透過議員向市府爭取補助經費約24萬、仁德里媽祖文化協會發起募款籌得約45萬，大家都相當踴躍捐款，才成功促成置購新車；剩餘的經費將用來協助仁德里的學校、公益社團並提供民眾急難救助金。

仁德里守望相助隊大隊長葉素妃說，她自去年7月上任仁德里守望相助隊大隊長，舊的巡邏車常常出現大小狀況，守望相助隊固定每天晚上都會開巡邏車執勤，平時在仁德里內巡邏尚無問題，但若有特殊活動要跑遠程，都會需要讓車子特別再進場檢查才敢上路，「有次巡邏到一半，不知道哪裡突然壞了，就直接拋錨在路上」，平時也有車子發不動等小毛病，每個隊員開著都很提心吊膽。

葉素妃說，現在有新巡邏車，至少可以讓守望相助隊巡邏時能更安心。另，之前除了開著巡邏車執勤外，若半路遇到民眾身體不舒服等也會協助接送，相信有新車後，若有里民需要幫忙，也可以使用它，未來的運用可以更廣泛。