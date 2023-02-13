南投地檢署檢察長張云綺（右三），宣示檢警調查察賄選決心。（廖志晃攝）

立委鄭運鵬（左），贈送正義之劍與盾牌給蔡培慧。（廖志晃攝）

南投縣立委補選將於3月4日舉行，由於補選投票率向來很低，賄選極可能影響選舉結果。南投地檢署檢察長張云綺，13日率警調人員拜訪候選人，宣示查賄到底的決心；立委候選人蔡培慧也呼籲查賄不分黨派，選民不要賣票。

張云綺表示，檢警調單位查賄不分藍綠，不分黨派，謹守行政中立嚴加查辦，有聞必查，有案必辦，也希望候選人以政見說服選民；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、立委羅美玲，陪同蔡培慧聽取張云綺說明反賄選業務。

羅美玲表示，日前，她參與活動就有民眾向她說，地方上「賄聲賄影」頻傳，請她一定要呼籲檢調單位強力查緝。

鄭運鵬表示，選舉的勝敗交給選民做決定，但是不能敗在黑金，或透過不正當的選舉方式；因此他帶來劍與盾牌贈送蔡培慧，期許她能做為弱勢的後盾，披荊斬棘贏得立委補選。

鄭運鵬指出，在低投票率的選舉中，賄選的影響會更大，買數千票就能影響到選舉結果，請南投檢警調嚴查賄選。

蔡培慧表示，買票行為從來不曾間斷，有資料顯示賄選買票的行為，對於總統、立委大選的影響率是3％-8％，但她覺得2022年賄選情況，對於縣長選舉的影響遠超過這個數據，因為她在縣長選舉過程中，聽到的是集團式買票，要求在外地工作、就學的孩子回家投票，因為1張票5000元而且返鄉車票另計。

蔡培慧指出，選舉過程再多的努力，都敵不過選前最後1周的2000元買票，比提再多政見還有效，因此她呼籲檢調單位，發現賄選事實一定要秉公處理，立即查辦。她也提醒民眾，檢舉賄選可以獲得檢舉獎金最高1000萬元，千萬不要為了500、2000、5000元而犯法，得不償失。