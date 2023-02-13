總統蔡英文13日早上赴佛光山參加星雲大師圓寂讚頌典禮後，在高雄市長陳其邁、經濟部長王美花、中鋼董座翁朝棟等人陪同下前往中鋼公司視察再生水系統、節水暨水源多元化策略，會中聽取高市府水利局及中鋼簡報，在現場視察並和與會人士合照後，便趕往下一個行程。
中鋼總經理王錫欽在簡報時指出，中鋼用水主要是為冷卻設備、冷卻鋼品、除鏽之用；每日循環用水量750萬噸。針對水源多元化方面，目前每日補水量，自來水占6.35萬噸（51％），都汙再生水占6.05萬噸（49％），再生水來源包括鳳山水資源中心及臨海水資源中心，而未來目標是降低自來水比例到33％，海淡10％，再生水為57％。
關於低成本海水淡化整合製程開發進度，正與工研院合作開發關鍵技術，希望降低成本到25元以下，但中鋼規畫1年約1.3萬噸淡海水，並未具有經濟規模，必須再整合周邊廠商需求，提高用水量，因此還沒有明確的時間表。
王錫欽也向蔡英文介紹中鋼儲水池水面型太陽光電系統，其中北站大水池蓄水量6.5萬噸，上頭設置水面型太陽光電，跟屋頂型太陽光電鄉與，水面型太陽光電系統有兩項特點，包括水對魚模組有冷卻作用，發電效力會比屋頂型太陽光電提高3～5％，同時可減少太陽光照射到蓄水池的蒸發量。
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