總統蔡英文13日早上赴佛光山參加星雲大師圓寂讚頌典禮後，在高雄市長陳其邁、經濟部長王美花、中鋼董座翁朝棟等人陪同下前往中鋼公司視察再生水系統、節水暨水源多元化策略，會中聽取高市府水利局及中鋼簡報，在現場視察並和與會人士合照後，便趕往下一個行程。

總統蔡英文聽取中鋼再生水及光電系統簡報(記者 賴君欣 攝)

中鋼總經理王錫欽在簡報時指出，中鋼用水主要是為冷卻設備、冷卻鋼品、除鏽之用；每日循環用水量750萬噸。針對水源多元化方面，目前每日補水量，自來水占6.35萬噸（51％），都汙再生水占6.05萬噸（49％），再生水來源包括鳳山水資源中心及臨海水資源中心，而未來目標是降低自來水比例到33％，海淡10％，再生水為57％。

關於低成本海水淡化整合製程開發進度，正與工研院合作開發關鍵技術，希望降低成本到25元以下，但中鋼規畫1年約1.3萬噸淡海水，並未具有經濟規模，必須再整合周邊廠商需求，提高用水量，因此還沒有明確的時間表。

中鋼總經理王錫欽向總統蔡英文介紹中鋼儲水池水面型太陽光電系統。(記者 賴君欣 攝)

王錫欽也向蔡英文介紹中鋼儲水池水面型太陽光電系統，其中北站大水池蓄水量6.5萬噸，上頭設置水面型太陽光電，跟屋頂型太陽光電鄉與，水面型太陽光電系統有兩項特點，包括水對魚模組有冷卻作用，發電效力會比屋頂型太陽光電提高3～5％，同時可減少太陽光照射到蓄水池的蒸發量。