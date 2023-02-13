英國央行(BoE)擔心，如果薪資繼續上漲，將打擊壓抑通膨的努力。而英國特許人事與發展協會(CIPD)在周一指出，有55%的招聘企業計畫在今年提高基本工資，以便在競爭激烈、缺工問題的勞動力市場招聘和留住新員工。

2023年的預期年度薪酬中位數為上升5%，高於3個月前調查預估的4%增幅，並為CIPD自2012年有該調查紀錄以來最高水準。

超過半數的受調查者認為，公司在填補職缺方面遇到困難。近3分之1認為，在未來半年會繼續遇到類似問題。

CIPD的勞動力市場經濟學家Jon Boys說，考量到通膨上升和生活成本危機的經濟背景，勞動力市場意外地活躍，勞動力依舊短缺。

調查還顯示，公部門和私人部門的薪資預期差距擴大，公部門計畫的加薪幅度降到2%，私部門則為5%。

此也凸顯出公部門的護士、教師、公共運輸工作人員在近期發起的一連串罷工。

該項調查還顯示，招聘企業更願意聘用重返工作崗位的員工，包括年紀較大的員工，或有健康問題的員工。

CIPD是在1月3日至1月25日對2012位雇主進行了調查。