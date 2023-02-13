因應國內大專院校接軌國際趨勢，積極推動大學社會責任，凱基銀行邀請國內大專院校響應參與「綠色存款」專案，首波參與的學校包括銘傳大學、國立東華大學、醒吾科技大學、朝陽科技大學以及東吳大學等大專院校，透過「綠色存款」專案，大專院校將能間接支持企業的永續計畫，協助臺灣達成永續發展目標，並落實大學社會責任，擴大學校的影響力。

凱基銀行表示，自2017年起在教育部推動「大學社會責任實踐計畫」之下，國內各大專院校便積極將學校營運及課程設計連結聯合國永續發展目標（SDGs），聚焦在地連結、人才培育、國際連結等面向及各項議題，並致力校務永續發展、人才培育與學術研究成果、產學合作與創新培育、社會服務投入參與，以及綠色校園推動等具體作為。

除此之外，國內各大專院校也積極尋求創新思維及作法，藉此擴大USR的影響力，而凱基銀行「綠色存款」專案將所募集之資金，專用於再生能源、綠建築等相關綠色融資及永續連結貸款，協助學校透過綠色存款，間接支持台灣永續發展，成為大專院校實踐永續計畫的創新作法，因而獲得首波參與學校的支持。

此次參與凱基銀行綠色存款的大專院校除了積極發展永續教育，在環境永續推動上亦不遺餘力，如：銘傳大學推動「魚菜共生農法」，讓環境教育深入社區，向下扎根，此外也帶領學生著手研究智慧電動車，期能開發出更節能、更具人性化設計的電動車；國立東華大學持續提升太陽能綠電規模，2021年成為全國綠能發電量第一的大學，並於永續報告書發布綠電倍增之SDGs計畫目標，宣示深耕綠電、永續校園的決心；醒吾科技大學透過綠色經濟無汙染智慧科技培植計畫，培育香檳茸，提升學生就業技能並協助鄰近社區發展；朝陽科技大學則建置能源管理系統，另設置多元的再生能源設施。更推動溫室氣體削減方案，目前減碳45.8％，並宣示2030年減碳50％，2045年達淨零排放目標；東吳大學成立跨單位永續發展委員會，積極推動廚餘回收資源化、建置太陽能設備、校園綠化與能源減碳等，營造永續校園環境，期成為永續發展教育實踐者。

凱基銀行持續推廣綠色存款專案，以核心業務支持我國綠能產業發展，此次銘傳大學、國立東華大學、醒吾科技大學、朝陽科技大學以及東吳大學等大學參與「綠色存款」專案，共同打造永續計畫的典範，期望未來能帶動各大專院校一同借重永續金融的力量，採取創新行動深耕大學的永續教育。