去年底以1萬餘票惜敗的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，質疑選舉過程疑點重重，因此提起選舉無效之訴；13日準備程序庭，雙方律師攻防猛烈，針對驗票程序、勘驗證據各自陳述，審判長一度提醒雙方控制情緒、尊重對方發言，就是避免擦槍走火。

蘇清泉委任律師認為，選舉當天從下午4點起開票，每個投開票所選舉人數多在1500人以下，怎麼可能從下午開到晚上8點半甚至更晚，令人匪夷所思，因此要求全面勘驗8點半後才開完的投票所，共103個。

另外萬巒421投開票所，一戶人家共3人，投完票後走出圈票匭，發現少領一張縣長票，當場跟選務人員反應，對方卻以已經走出圈票區為由，不予補發；類似選舉瑕疵共有8處，也同樣聲請驗票。且若發現更多疑慮，不排除全面驗票。

但屏東縣長周春米及屏東縣選委會委任律師認為，未領票者當下沒反映，而是走出圈票處才提出，說法令人質疑，不認為工作人員有任何動機刻意不發選票。

而且對方多點質疑都沒有釋明前提下就要求全面驗票，等於不接受選舉結果就要把票拿出來全都看一次，是有錢就要把法院翻一遍嗎？根本不合理；屏縣選委會律師也認為，必須有理由驗票才合理，若是如此選委會真的會忙不完。

蘇清泉開庭結束後強調，堅持訴諸法律就是期盼最終能讓真相水落石出，畢竟開票開那麼久、中間一度停頓，過程疑點重重，若查明真相，最終輸了，也會坦然接受。