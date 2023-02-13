路透社報導，「民主之聲」8日刊出一則柬埔寨政府援助土耳其震災的新聞，內容引述政府發言人派西潘（Phay Siphan）稱洪森的接班人、長子洪馬內（Hun Manet）簽署援助土耳其震災的協議。但因洪馬內是柬埔寨參謀總長兼軍隊副指揮官，簽外交部的協議似越俎代庖。

經營「民主之聲」的非政府組織「柬埔寨獨立媒體中心」（Cambodian Center for Independent Media）事後致函洪森內閣，為報導可能引發爭議道歉並解釋新聞是引述發言人所說，但不被洪森所接受。

派西潘與柬埔寨獨立媒體中心負責人均暫未回應。

法新社報導，洪森是世界在位時間最長的領導人之一，他對任何反對聲音益發不能容忍。洪森已在準備今年稍晚將舉行的選舉。

以柬埔寨語和英語出刊和播送的網路媒體「民主之聲」（VOD），經常批評洪森及其政府。

洪森12日晚間表示，「民主之聲」將被撤銷營業許可證，且需在13日上午10時之前終止所有新聞播送。

土耳其本月稍早發生強烈震災，民主之聲披露洪森長子洪馬內（Hun Manet）中將批准對土耳其提供財政援助後被吊銷執照。

洪馬內否認報導指他簽署10萬美元外交部包裹援助土耳其的相關內容。洪森表示，柬埔寨外交部10萬美元的援助計畫是他所簽。

洪森臉書（Facebook）的個人專頁上寫道：「為維護政府尊嚴，我以政府名義決定下令資訊部即日起吊銷民主之聲的執照，並應在13日上午10時前終止播送，為爭議畫下句點。」

洪森說：「我們只是關閉民主之聲的各個節目與新聞，不會去碰他們的財產。」

洪森告訴資助民主之聲的外國政府與機構，將資金取回或轉移到其他國家，民主之聲的記者「會在其他地方找到新工作」。

民主之聲於2003年開始播送，隨後擴展到網路，在臉書上民主之聲的柬埔寨語網頁擁有近200萬人追蹤。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120213