美國記憶體晶片大廠美光（Micron）開始全球大裁員，台灣員工也受到波及，經濟部證實，台灣美光合計砍6％約600名員工，引發外界高度關注，資遣費用也掀起討論，有網友則透露美光資遣費上看6~10月，比分紅還大包。

日前有自稱是美光的員工爆料公司「突襲式」裁員，有員工前1小時還在開會，突然就被要求簽名、交出識別證走人，瞬間中年失業。經濟部則證實有收到台灣美光的報備，預計採「遇缺不補」與「裁員」兩大管道瘦身，比例約各為3％，合計只裁6％。

有網友則在Dcard上發文，透露美光把取消員工獎金的錢，都砸在資遣費上，資遣費用高達6個月起跳，原PO稱「還不快去跟老闆報名離職，在家躺半年剛好景氣回升跳槽。」底下一名疑似前員工的網友透露，「我拿10個月，比分紅還大包」；也有人提到，「聽說是6個月+0.5N（年資）」。

另有網友在PTT發文，表示美光資遣費有半年薪水，去年公司裁員給的資遣費也差不多，並詢問「如果給很多資遣費，大家會想被裁員嗎？」但不少網友搖頭，紛紛表示，「我覺得好恐怖，我還是希望能夠每天上班」、「半年後還是沒工作就要吃老本了，花錢的速度會比你想像還要快」、「中年失業很可怕的」、「老實說你在美光的月薪搭配工作內容，你會不屑這個資遣費」、「科技業都在裁員，短時間找不到工作，只能轉職」。