統一超（2912）搶黑金商機，看準咖啡市場走向個人化、分眾化，13日宣布領先零售通路同業，引進全新的「三豆槽」咖啡設備，1機台可同時容納3款豆、2種奶，不同排列組合，可以提供更豐富的產品選擇，升級咖啡饕客的多元味蕾享受，而門市夥伴操作上也可以更省力，預計今年要導入720家門市，目標帶動相關業績成長3成。

統一超主管表示，台灣咖啡市場快速成長，統計近10年咖啡館數量成長1.6倍，一年喝掉多達28.5億杯咖啡。而隨著喝咖啡愈來愈普遍，市場也愈來愈朝向個人化、分眾化發展，像是精品咖啡這幾年的成長力度高於整體市場。

為了滿足咖啡族群的不同喜好，統一超宣布引進全新的「三豆槽」咖啡設備，1機台可同時容納3款豆、2種奶，可以做出更多不同的咖啡品項。統一超希望藉此擴增產品結構、搶攻精品黑金商機，目標帶動相關業績成長3成。

而統一超也打出聯名牌，宣布與風靡歐美的OATLY燕麥奶合作，2月22日起將首度使用OATLY燕麥奶，在限定門市推出CITY PRIMA精品燕麥拿鐵。

統一超主管表示，先前旗下CITY CAFE推出燕麥拿鐵，一年可創造超過5億元的銷售額，為熱銷單品。公司決定乘勝追擊，新推出精品燕麥拿鐵，透過三豆槽的雙牛奶系統，沖泡出完美比例的熱燕麥奶，衣索比亞精品咖啡融合OATLY燕麥奶，完美打造濃厚綿密風味，成就最好喝的精品燕麥拿鐵。

目前統一超旗下擁有三大咖啡品牌，除了傳統的CITY CAFE，另外在部分超商門市推出CITY PRIMA、!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡等雙高端精品咖啡品牌，像是頂端的不可思議咖啡，甚至有通過認證的咖啡師親自服務。統一超透過各種分眾操作，積極推動差異化咖啡市場經營。