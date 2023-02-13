《平均地權條例》修正草案上路在即，有望抑制預售屋炒作現象。但是成屋和中古屋市場仍不時有房市短期炒作獲利的案件發生，消費者仍謹慎注意。永慶房屋根據實價登錄資料統計，在雙北地區，近2年內房屋持有不到1年便轉售的案件，平均漲幅高達15.3%，平均每件房市短期成交案獲利超過180萬元。其中價差超過20%的房市短期成交案件比例，竟高達39.2%，平均獲利280萬元！

進一步細看這些持有不到1年內便轉售的案件中，不乏有獲利300、400萬以上的案例，價差令人咋舌。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，根據15.3%的漲幅計算，在雙北地區若是原本2000萬的房子，經由投機客購入轉手，下一手買家可能就要額外付出超過300萬元的差價。300萬的差價即使對雙薪家庭而言，也可能是好幾年的年收入。

進一步分析雙北地區房市短期交易的分布，中和區佔比13.2%最多，其次為新莊區11.9%，接著依序為，中山區(9.3%)、板橋區(9.3%)、土城區(9.1%)。陳賜傑指出，上述五個行政區都位屬雙北人口稠密處、交通也便捷，居住需求暢旺、房市交易熱絡，可能造成房市短期交易近半數都集中在這五個區域，有意於此處購售屋的民眾，勢必要更加小心。

永慶房屋推出數位化的「一年內成交再上市地圖」等服務，民眾只要上《永慶房仲網》就能免費查看。(圖/永慶房屋提供)

永慶數位化「一年內成交再上市地圖」

永慶房屋為保護消費者不因投機客的炒作行為而蒙受損失，永慶房屋推出數位化的「一年內成交再上市地圖」及「短期轉售成交地圖」，在地圖上清楚標示出短期重複交易的房屋與價差。消費者即日起只要上《永慶房仲網》或《永慶快搜app》就能免費查看，一「指」掌握各區房市短期交易狀況。陳賜傑表示，2022年永慶房屋率先同業，推出紙本版本的「一年內成交再上市地圖」及「短期轉售成交地圖」，收穫許多消費者的正面回饋。因此特別將其數位化，幫助消費者更便捷的了解房市短期交易狀況。

「買賣屋防護力挑戰」了解房市短期交易 還能參加抽獎

《永慶房仲網》也提供「買賣屋防護力挑戰」闖關活動，只要3分鐘就能科普短期投機炒作知識，守住辛苦存下的購屋金。到3月底前，完成或分享買賣防護力三關挑戰，還能參加抽獎，共有Panasonic電動牙刷、日立除濕機、掃地機器人等多重好禮。

陳賜傑表示，永慶房屋深信不炒房才是房仲業者最大的企業社會責任，以具體行動抵制投機炒作行為，幫助消費者了解各區的短期轉售情形，避開投機炒作房，讓買賣安全看得見。

買賣屋防護力挑戰：https://event.yungching.com.tw/spcampaign/protect/