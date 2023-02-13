基隆市南榮路上午9時許發生自小客與機車的事故，導致機車騎士受傷。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市南榮路南榮公墓前，13日上午9時許發生一起自小客車與機車交通事故，機車騎士被強大的撞擊力道拋飛，撞到自小客車前擋玻璃後，在空中轉了半圈倒地不起，這起事故也正好被途經當地的基隆市議員曾怡芳目擊，所幸機車騎士送醫後沒有生命危險。

基市議員目擊車禍 機車撞左轉車騎士翻飛倒地

據了解，13日上午50餘歲的吳姓男子駕駛銀色自小客車自基隆開往八堵方向，準備左轉進入南榮公路時，與對向20餘歲張姓男子騎乘的直行黑色機車發生車禍，事發當時，張男一頭撞上了自小客車的前擋風玻璃，空中翻了半圈，倒臥在地上。

基隆市議員曾怡芳上午正好到基隆市立殯儀館公祭，公祭結束後下山行經該路口時，座車的行車記錄器正好目擊整件意外的發生過程。曾怡芳在事發後，立刻下車打119報案，並立即聯絡殯葬管理所人員提供三角錐放在車禍現場，避免發生其他意外。

警消獲報後，先由消防單位協助受傷的張男就醫，並指派警力於現場排除交通狀況。據了解，受傷的張男在送醫後經檢視全身有多處擦、挫傷，意識清楚，呼吸、心跳穩定。

警方初步判定，肇事原因包括吳男左轉時未禮讓直行車，而直行的張男也未能注意車前狀況，警方還將進一步釐清事故發生過程及雙方肇責。