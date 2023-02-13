一名30歲的工程師平時因工作壓力大，最愛在閒暇之餘享受美味的甜點零食來抒發壓力，雖然他外型看來仍是中等身材，但最近他健檢時發現，已有重度脂肪肝，報告指出肝功能已發生異常、血脂肪也全部超標。

北投健康管理醫院副院長梁程超表示，肝臟演變成脂肪肝的原因可分成兩大類；酒精性脂肪肝及非酒精性脂肪肝。大部分人認為過度飲酒才會造成肝臟的傷害，事實上現代人飲食較精緻、活動量少， 導致三高症狀（高血脂、高血糖、高血壓）、肥胖等現代文明病頻頻找上門，也就容易引發非酒精性脂肪肝。

梁程超表示，長久下來的不良飲食習慣，飲食精緻且高熱量，造成罹患脂肪肝的機會大增，當飲食所攝取的熱量過多時，就容易轉換為脂肪儲存在肝臟中，當脂肪超過肝臟5%以上時，就稱為脂肪肝，上述工程師即是一例。

國人常見的糖尿病、肥胖、血脂異常、代謝症候群等疾病經常併發脂肪肝，隨著飲食西化後，國人罹患脂肪肝的比例也越來越高，在台灣的盛行率約為11.4～41%。

梁程超表示，脂肪肝雖然常見，但務必注意防範，因為有脂肪肝的患者中，約有10～20%的人會進展成非酒精性脂肪肝炎，約25～50%的非酒精性脂肪肝炎者的病情會惡化為肝纖維化，甚至惡化成肝硬化及肝癌。

他表示，脂肪肝目前沒有有效的藥物可治療，但可從日常生活中應調整良好飲食習慣（減少高熱量、精緻碳水化合物及甜食攝取）、培養運動習慣和控制體重達到改善。脂肪肝初期幾乎沒有症狀，多數人是健檢發現有脂肪肝。