台股上周高檔震盪，一周小跌16.01點，外資也呈現停看聽，電子股中，以面板雙虎買超最多。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1.96億元，今年年初至2月10日止，外資累計買超為2,449.52億元。