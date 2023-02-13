外資總持有股票市值為20兆2,100.08億元新台幣，占全體上市股票市值的41.46％，較2月3日的20兆1,673.27億元新台幣，增加426.81億元。

個股買賣超部分，榮運(2607)買超78,811居冠，買超第2、3的面板雙虎，群創(3481)、友達(2409)分別買超62,861張及58,587張。

賣超方面，玉山金(2884)居上周外資賣超第1大，張數36,108張，長榮航(2618)居次賣超36,108張，陽明(2609)賣超28,583張排第3。

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