大陸男星陳飛宇曾與歐陽娜娜主演《秘果》傳出緋聞，從此被冠上「歐陽娜娜男友」名號多年，不過之後因演出電視劇《點燃我溫暖你》爆紅，讓他的人氣跟著水漲船高，如今他卻被大陸狗仔爆出與女網美熱戀，更發出多張疑似陳飛宇的裸身床照，引發外界熱議。

大陸狗仔「超能攝影陽陽」13日曬出多張陳飛宇與網美「是亦琳啊」的床照，更表示兩人從2021年就開始交往，且多次到長沙某飯店開房間，據悉床照似乎都是在兩人「完事」後，由女方趁男方還睡著時所拍，然而，該名狗仔還將照片中的男子與陳飛宇做對比，表示臉頰的痣與耳朵形狀非常相似，因此咬定就是陳飛宇。

陳飛宇爆與大陸網美自2021年起交往。（圖／翻攝自超能攝影陽陽微博）

照片曝光後狗仔更預告接下來還會有第二波爆料，讓不少網友驚呼「一看就是女的主動爆出來的，為了出名」、「這個視角照片是女的自己拍的」、「好荒謬啊這個世界之無法理解的男明星」、「終於爆了回實錘」、「我千想萬想，也沒想到是他」、「第二波什麼時候出」、「你算是爆的第一個很高清的瓜」。

事實上，陳飛宇是大陸知名大導演陳凱歌和女星陳紅的兒子，近來因為他與張婧儀主演愛情劇《點燃我，溫暖你》爆紅，讓不少網友笑虧陳飛宇「終於要火了」，也終於撕掉「歐陽娜娜男友」標籤，如今卻又被爆出與網美戀愛的消息，再度引發討論。