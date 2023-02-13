新北市市長侯友宜屢在各大民調奪冠，被視為藍營2024總統最強熱門人選。一份最新民調顯示，高達74.8%的新北市民滿意侯的施政表現，不滿意者更僅有10.2%；且在政黨認同部分，不論任何政黨皆以滿意的比例較高。此結果引發熱烈討論，不少網友指出，侯每回受訪都回「侯侯做代誌」5字箴言，這句話其實點出了大眾當前的冀盼，故屢創民調高峰。

關鍵調查有限公司9日在臉書粉專公布最新民調，新北市民對侯友宜上任以來的施政表現滿意度，74.8%表示滿意（21.8%非常滿意、53.0%還算滿意），10.2%表示不滿意（6.4%不太滿意、3.8%非常不滿意），另有15.0%無明確意見。

該民調進行交叉分析顯示，市議員第11選區（85.3%）表示滿意的比例較高，市議員第2選區（15.0%）表示不滿意的比例較高；另外，以60歲以上（78.7%）表示滿意的比例也較高；而在政黨認同部分，不論任何政黨皆以滿意的比例較高。

此結果引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「『侯侯做代誌』就是他的致勝心法！」「侯友宜每次被問都回那5個字，但這5個字確實是多數民眾當前的期盼」、「人民就是缺一個侯侯做代誌的人」、「不意外，侯侯做代誌」、「侯侯做代誌，是多難的一件事！」「別扯那麼多！就開放藍營公平初選吧，我相信侯不會輸朱」。