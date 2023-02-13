看來，民進黨是鐵了心要繼續阻擋兩岸交流，國民黨副主席夏立言10日會見中共對台小組副組長王滬寧時，呼籲對岸盡早恢復兩岸交流，民進黨立刻痛批夏立言「公開唱和中共的統戰言論」。

民進黨不讓國民黨訪中，本身也拒絕訪中。針對大陸國台辦主任宋濤公開邀請綠營人士「到大陸談談，走走看看」，民進黨立委莊瑞雄表示，中共當局是口蜜腹劍；立委羅致政表示，兩岸之間任何交流對話不應該有任何限制與政治前；立委林楚茵則說，大陸應該先放下對台灣的武力軍事威脅，而不是架著刀稱要來談，這是強盜脅迫。

對於兩岸交流，民進黨不但抹紅與中國交流的政黨、綠委拒絕訪中，民進黨政府也不斷阻撓中國專業人士來台交流，最引發爭議的就是這次中國組團來台弔祭星雲法師一事。

佛光山提交的大陸弔唁團有12名中共台辦、統戰部、中國佛教協會官員，陸委會以他們在台期間曾發生「民眾尾隨抗議事件」，希望國台辦能「先循既有聯繫機制聯繫陸委會」為名，不准他們入境，國台辦隨即就以「團進團出」之名，取消弔唁團。

國台辦發言人11日批評，「由於民進黨當局阻擋，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台。」兩岸本可藉由弔唁星雲法師恢復交流的契機，就此失去。

之前，陸方針對兩岸直航復航主動提出，先恢復16個航點，但陸委會主委邱太三卻以「大陸未通報疫情」為由，要求先進行兩岸協商，橫生枝節。

曾主導台灣ECFA早收清單談判的前海基會副董事長兼祕書長高孔廉認為，兩岸早就有空運的相關協議，而且當初是由我方單方面斷航，現在只需交由兩岸航空業者協商即可復航，陸委會卻堅持非要兩岸小兩會(兩岸民航協會)協商，目的恐怕是想藉此營造兩岸「復談」的假象。

高孔廉指出，其實陸方早就說了，原來的空運協議，只要台方恢復即可，而台方卻始終不動，如今陸方主動提出16個航點，等於變相同意由小兩會協商，我方可趁此機會展現對台商、台生的善意，並促進兩岸互動，提出加倍32個航點的建議。

高孔廉強調，當年他在協商時提議增加上海航班，就是在陸方提出的基礎上，建議加倍，對方也善意接受；總之，兩岸的善意必須主動點點滴滴累積，如果都只在等對方，雙方就會互為猜忌。