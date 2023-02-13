第5屆世界棒球經典賽3月8日將在台灣展開A組預賽，中華國家隊目前在斗六棒球場受訓，行政院長陳建仁今前往慰勉。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善（右一）向教育部長潘文忠（左一）陳情雲林縣需要新建一處容納1.5萬人的國際級多功能運動場，以因應2025年在雲林舉行的全國運動會。（周麗蘭攝）

第5屆世界棒球經典賽3月8日將在台灣展開A組預賽，行政院長陳建仁今（13日）到中華隊代表隊的培訓基地在斗六市棒球場慰勉球員，致贈20萬元加菜金。雲林縣長張麗善也當場向陳建仁陳情雲林縣需要新建一處容納1.5萬人的國際級多功能運動場，以因應2025年在雲林舉行的全國運動會需求。

行政院長陳建仁今天下午1點半由中華職棒聯盟會長、國家隊領隊蔡其昌及教育部長潘文忠陪同向球員們慰勉，雲林縣長張麗善也到場致意。

陳建仁說，棒球是國球，年輕的時候常常熬夜看國家棒球比賽，每當看到中華隊投手三振對方的打擊手就相當興奮，若少棒選手打出全壘打，那天晚上就睡不著了，棒球跟著大家長大，激勵台灣運動員走進世界，讓世界看得到台灣，為台灣發光發熱。

陳建仁表示，這次世界棒球經典賽在台灣舉行預賽，這次有中華職棒、旅日、旅美職棒球員組成國家隊，努力向前奮進一定能夠得到很好成績，預祝大家能到東京打入準決賽，到美國打入決賽，這是國人殷切盼望，希望大家努力讓，國人看到中華隊的光采。

張麗善在空檔時間向陳建仁陳情，雲林縣規畫興建1座國際級多功能運動場，盼行政院支持。

陳建仁先行離去後，張麗善又向教育部長潘文忠拜託表示，雲林縣對中央政府的稅收貢獻全台排名第10名，上繳中央707億元，希望籌辦2025年全運會過程中，中央能專款補助雲林縣新建一座全新田徑場，讓雲林有良好培養人才的場域。

張麗善說，肝計畫目前已經規畫完成，預計今年底完成環評，以1年半時間興建，在2025年6月完工。潘文忠表示，因前瞻計畫已告一段落，將協助看看是否有新的計畫能爭取。