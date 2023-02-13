人類的科技日新月異，其中有不少發明靈感來自於其他生物。最近以色列科學家則是利用蝗蟲靈敏的嗅覺，打造出一款「嗅覺機器人」，未來可望用來探測疾病或找尋爆裂物。

綜合外媒報導，這項由以色列特拉維夫大學主導的最新機器人科技，研究團隊在四輪機器人上安裝蝗蟲的觸角，用來偵測附近的氣味，再透過與電極連接，將氣味轉成電子信號，並傳回到機器人。機器人把蒐集到的各種氣味信號，透過演算法建立出一套氣味系統。目前已知這款機器人能辨識8種單一氣味，包括天竺葵、檸檬和杏仁糖，也能分辨2種不同氣味的混合體。

研究人員表示，自然界有不少生物光是用「聞」的，就能判斷同伴是不是生病了。與目前市面上任何一種氣味偵測器相比，這款結合了「生物鼻」的機器人擁有高達一萬倍以上的靈敏度。「我們希望最終能打造一個既能分辨氣味，也能找出氣味來源的機器人，」特拉維夫大學神經科學家Neta Shvil表示。如此一來，海關人員將能更快速精準地找出毒品和爆裂物，科學家也能透過機器人來探知疾病或危險食物，「我們的前途無可限量。」