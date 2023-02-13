明天（2/14）是西洋情人節，星座專家、命理老師小孟整理情人節各星座運勢，其中金牛座、雙子座戀愛運佳；財運方面，獅子座可大膽開發財路，巨蟹投資可等待時機。

▍牡羊座

工作：有利與人互動

感情：與異性多聊天

財運：財務利潤敏銳

幸運色：深綠色

貴人：雙子

小人：獅子

▍金牛座

工作：計劃易受矚目

感情：戀情進展順利

財運：投資理財機靈

幸運色：抹茶色

貴人：天秤

小人：水瓶

▍雙子座

工作：工作態度良好

感情：療癒幸福感情

財運：了解股票行情

幸運色：海藍色

貴人：巨蟹

小人：摩羯

▍巨蟹座

工作：求職者機會多

感情：激情保持長久

財運：投資等待時機

幸運色：橡木色

貴人：牡羊

小人：處女

▍獅子座

工作：態度恭謙良好

感情：愛情機會很多

財運：大膽開發財路

幸運色：藍綠色

貴人：摩羯

小人：金牛

▍處女座

工作：工作易獲支持

感情：微笑待人友善

財運：注意投資行情

幸運色：橙黃色

貴人：水瓶

小人：雙魚

▍天秤座

工作：爭執減少很多

感情：真摯純潔愛情

財運：財務心想事成

幸運色：紫晶色

貴人：獅子

小人：天秤

▍天蠍座

工作：善良正直友善

感情：彼此互相忠實

財運：如既往的穩定

幸運色：藕紫色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

▍射手座

工作：獲得效益回饋

感情：當個聰明情人

財運：勤奮努力賺錢

幸運色：淡粉色

貴人：處女

小人：牡羊

▍摩羯座

工作：計劃穩定執行

感情：眼神征服情人

財運：正確消息情報

幸運色：奶茶色

貴人：射手

小人：雙子

▍水瓶座

工作：積極表現成果

感情：放鬆心情相處

財運：團結合作賺錢

幸運色：正紅色

貴人：雙魚

小人：天蠍

▍雙魚座

工作：理性對待同事

感情：得到情人重視

財運：金錢敏銳度高

幸運色：白銀色

貴人：金牛

小人：射手