明天（2/14）是西洋情人節，星座專家、命理老師小孟整理情人節各星座運勢，其中金牛座、雙子座戀愛運佳；財運方面，獅子座可大膽開發財路，巨蟹投資可等待時機。
▍牡羊座
工作：有利與人互動
感情：與異性多聊天
財運：財務利潤敏銳
幸運色：深綠色
貴人：雙子
小人：獅子
▍金牛座
工作：計劃易受矚目
感情：戀情進展順利
財運：投資理財機靈
幸運色：抹茶色
貴人：天秤
小人：水瓶
▍雙子座
工作：工作態度良好
感情：療癒幸福感情
財運：了解股票行情
幸運色：海藍色
貴人：巨蟹
小人：摩羯
▍巨蟹座
工作：求職者機會多
感情：激情保持長久
財運：投資等待時機
幸運色：橡木色
貴人：牡羊
小人：處女
▍獅子座
工作：態度恭謙良好
感情：愛情機會很多
財運：大膽開發財路
幸運色：藍綠色
貴人：摩羯
小人：金牛
▍處女座
工作：工作易獲支持
感情：微笑待人友善
財運：注意投資行情
幸運色：橙黃色
貴人：水瓶
小人：雙魚
▍天秤座
工作：爭執減少很多
感情：真摯純潔愛情
財運：財務心想事成
幸運色：紫晶色
貴人：獅子
小人：天秤
▍天蠍座
工作：善良正直友善
感情：彼此互相忠實
財運：如既往的穩定
幸運色：藕紫色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
▍射手座
工作：獲得效益回饋
感情：當個聰明情人
財運：勤奮努力賺錢
幸運色：淡粉色
貴人：處女
小人：牡羊
▍摩羯座
工作：計劃穩定執行
感情：眼神征服情人
財運：正確消息情報
幸運色：奶茶色
貴人：射手
小人：雙子
▍水瓶座
工作：積極表現成果
感情：放鬆心情相處
財運：團結合作賺錢
幸運色：正紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
▍雙魚座
工作：理性對待同事
感情：得到情人重視
財運：金錢敏銳度高
幸運色：白銀色
貴人：金牛
小人：射手
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