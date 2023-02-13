截至2023年元月底，現代集團3個品牌，也就是現代、起亞以及豪車系列Genesis，過去8年在美國共售出104,326輛電動車。現代汽車於2014年10月推出起亞Soul車款之時，也正式宣告進入美國電動車市場。

在這10萬多輛輝煌戰果中，2017年才開始在美國賣電動車的現代，占了1半左右約51,096輛。2022年開賣的Genesis，賣出近兩千輛。至於最早在美國開賣的起亞，也已賣出51,266輛。

看好電動車是未來的趨勢，使用自己EV製造平台，在2017年打造的IONIQ車系，年銷售量始終在1000至2000輛之間徘徊，到了2018年才出現比較大的改變。

休旅電動車推出後，就像注入一劑強心針，包括起亞Niro休旅以及現代Kona休旅的業績扶搖直上，2019 年一共賣出7,772 輛，2021年的銷售量更是大增至19,590輛。2022年，現代IONIQ 5、起亞EV6以及Genesis GV60相繼問世後，現代集團EV賣出數量，與2021年相比著實大增3倍，來到58,028輛。

若按車型來看，IONIQ 5純電休旅最受歡迎，迄今為止共售出24,683 輛，其次是23,380輛Niro、21,608輛起亞純電跨界休旅EV6、20,560輛Kona以及6,728輛起亞Soul。對於2023年美國電動車銷售目標，現代汽車計畫賣出73,000輛，起亞則是58,000輛，粗估約131,000輛。