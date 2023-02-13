111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組8強複賽13日繼續第2天的循環賽程，本季挑戰4連霸的淡水商工，對上昨天氣走永仁高中的南湖高中，首節雙方14比14平手，第2節淡商稍微拉開分差到8分，下半場淡商讓南湖進攻上遇到較多麻煩，南湖下半場僅得18分，最終淡商86比50大勝，8強賽階段率先2連勝。

淡商高二前鋒蘇天心此役攻下HBL生涯新高20分，陣中主力中鋒蕭豫玟19分、22籃板，維持本季場場「雙十」表現，賽後淡商教練陳美莉表示，上一場蘇天心第4節表現較差，不過今天在隊友及教練團鼓勵下，揮別上一場的不順，全場15投8中，也獲得陳美莉讚賞，開心子弟兵找回節奏。

對於單場得分創新高，蘇天心笑說沒特別注意，透露淡商助理教練藍浩語鼓勵她跳出來幫助球隊，她也希望自己走出12強預賽5場賽事只投進1記三分球的低潮，在後面更加重要的階段，能多為球隊建功，對南湖這場，蘇天心也投進2記三分外線。

陳美莉補充，平常提點球員時，蘇天心總能給予正面回應，對此蘇天心表示，自己雖然也是會有難過的心情，但都會把負面的情緒放在心裡，避免給團隊造成壓力，自己也改變一些進攻方式並加強練投，「希望成為可以幫助大家的人，而不是只能讓隊友來幫助我。」