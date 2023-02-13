繼1月份日本熊本縣八代市來訪基隆市後，基隆市政府13日宣布，八代市15日市長中村博生及議長成松由紀夫將再次率代表團來訪基隆市。基隆市長謝國樑表示，十分期待再次會面，也期待雙方有更多交流及合作。

謝國樑表示，基隆市與日本八代市一直是關係很密切的友好城市，兩市都是城市與港口相互依存的關係，八代市內的八代港在2020年以全新面貌與名稱亮相，目前已成為可容納世界最大郵輪入港的港口，並帶動了市區的經濟發展。

謝國樑強調，基隆港的郵輪旅運中心也已落成，3月即將迎來國門開放後的郵輪首航。另外，亞洲史上最大噸位的郵輪「地中海榮耀號」，5月也將首航基隆港，放眼郵輪未來旅遊市場，未來雙方有非常多議題可以合作。

謝國樑指出，如今國門開放，今年4月又恰逢基隆市與八代市締結友好城市協定的五周年，希望透過這次的會面，讓基隆與八代在未來能有更多合作，一起為兩市的未來發展努力。

熊本縣八代市市長中村博生及議長成松由紀夫曾於今年1月率團拜會基隆市政府，除當面向謝國樑表達恭賀當選之意，並互相暢談兩市願景及市政藍圖，期望雙方在未來能有更多交流及合作，因此當場敲定了2月中的見面行程。