國民黨前台北市議員羅智強10日宣布參選大安區立委。對此，羅智強子弟兵、國民黨台北市議員楊植斗在臉書發文，翻出了羅在2021年四大公投時奮鬥的往事，認為大安區有他這樣不怕吃苦的立委，「想必是非常幸福的」。

楊植斗今（13）日在臉書發文表示，2020年國民黨剛經歷了總統和立委席次大敗，急需重振聲勢、提供藍營支持者一個「戰鬥的目標」，當時，羅智強擔任國民黨革實院長，提出「公投綁大選」的主張，在時任黨主席江啟臣全力支持下，羅帶著革實院的幹部們，騎著摩托車環島演講，繳出第一批連署書。

楊植斗接著說，後來，民進黨變本加厲地進口萊豬，遭在野黨全力反對，國民黨提出反萊豬公投，後來與「重啟核四」、「守護藻礁」等案，並列為四大公投，羅智強為了與蔡政府決戰，甚至在凱道夜宿49天，凝聚支持者，為公投而努力。

楊植斗指出，雖然四大公投最後失敗，但依然留下了些成績，他首先以國民黨領銜的「公投綁大選」為例，提到四大公投的投票率雖然低落，卻恰好也因「公投不綁大選，根本不可能過關」，諷刺性地打了民進黨一巴掌，證明如果不把民進黨拉下來，人民永遠無法透過公投通過符合民意的法案。

而在「反對萊豬」方面，楊植斗坦言，雖然公投最終成績不理想，但在台北市，尤其是羅智強當時所在的大安、文山區，有些里更有8成以上的人，用選票表達了拒吃萊豬的聲音，時任市長柯文哲以及議員，也紛紛要求學校、市場，透過更嚴格的標準來限制萊豬，「這次的公投，台北市民的聲音也被看到了」。

楊植斗表示，區域立委就是要對選區負責、並為選民來發聲，羅智強當初全國行腳，不單是為了民意而走，更是為了選區而走。最後，楊植斗也認為，區域立委當然可以全國行腳，自己也還沒忘記，當初為公投而戰的感動，若大安區有羅智強這樣不怕吃苦的立委，「想必是非常幸福的」。