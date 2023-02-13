在台灣時間中午1時，布蘭特原油期貨價格跌落0.91美元或1.05％，報每桶85.48美元，西德州中級原油期價下滑0.89美元或1.12％，報每桶78.83美元。
OANDA資深分析師莫亞（Edward Moya）表示，美國消費者物價指數將於2月14日揭曉，「由於能源交易商預料，關鍵通膨報告可能迫使聯準會緊縮貨幣政策更加激進，使原油需求前景趨於疲軟。」
此外，亞塞拜然的原油在土耳其Ceyhan碼頭已恢復出口，也紓緩部分供應疑慮。
路透報導，繼上周五大漲2％後，國際油價周一（13日）在亞洲盤下挫逾1％，因投資人聚焦美國即將公布的通膨數據以及亞洲和美國煉油廠維護將引發的短期需求疑慮。
在台灣時間中午1時，布蘭特原油期貨價格跌落0.91美元或1.05％，報每桶85.48美元，西德州中級原油期價下滑0.89美元或1.12％，報每桶78.83美元。
OANDA資深分析師莫亞（Edward Moya）表示，美國消費者物價指數將於2月14日揭曉，「由於能源交易商預料，關鍵通膨報告可能迫使聯準會緊縮貨幣政策更加激進，使原油需求前景趨於疲軟。」
此外，亞塞拜然的原油在土耳其Ceyhan碼頭已恢復出口，也紓緩部分供應疑慮。
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