在台灣時間中午1時，布蘭特原油期貨價格跌落0.91美元或1.05％，報每桶85.48美元，西德州中級原油期價下滑0.89美元或1.12％，報每桶78.83美元。

OANDA資深分析師莫亞（Edward Moya）表示，美國消費者物價指數將於2月14日揭曉，「由於能源交易商預料，關鍵通膨報告可能迫使聯準會緊縮貨幣政策更加激進，使原油需求前景趨於疲軟。」

此外，亞塞拜然的原油在土耳其Ceyhan碼頭已恢復出口，也紓緩部分供應疑慮。

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