星展表示，去年總收入成長16％，來到新幣165 億元（約新台幣3745.5億元），首次突破新幣160億元。由於升息推升淨利息收入，升幅足以抵銷金融市場波動導致的非利息收入跌幅，成本收入比率從46％下降至43％。另資產體質穩健，不良貸款比率從前年年底的1.3％，至去年底已來到1.1％，特殊撥備準備自12個基點降至8個基點，使股東權益報酬率從12.5％上升至15％同創下新高。

星展集團執行總裁高博德表示，受惠於升息及星展近十年來致力轉型所帶來的重大結構型收益，去年第四季股東權益報酬率達17％，創下歷史紀錄，全年則為15％。去年全年企業及消費金融業務總收入成長21％、第四季成長更43％，在在證明了星展的業務實力。在業務拓展良好、資產品質穩健的基礎下，隨著升息和中國大陸重新開放，星展樂觀看待未來一年的業務發展。

高博德進一步兌，星展的普通股息大幅增加至每股新幣92分，以及宣布派發去年特別股配息每股為新幣2元，同樣也反映星展穩健的獲利狀況和資本實力。