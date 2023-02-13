嘉義市北興國中拿金牌的學生及作品「輕功水不漂」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市北興國中拿金牌的學生及作品「遠離躲貓貓」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市北興國中金牌得主合照。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市鼓勵學子有創客精神，手腦並用，北興國中組成創客嘉義市隊，參加全國最大規模的IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，從國中組143支隊伍脫穎而出，拿到3金3銀1銅，是全台國中獲獎隊數最多，榮獲推動績優獎表揚。

北興國中7、8年級共16名學生及7位指導老師組成7隊，參加此次IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，勇奪3面金牌。

榮獲「便利生活類」金牌的作品《遠離躲貓貓》，由7年級吳郁然、洪瑀晨、羅之●（「彪」的「虎」改為「文」）研製，利用聲光警示讓街貓等流浪動物不會鑽入車底、躲在引擎室，避免小動物受傷，也能減少車輛機件損傷，提升行車安全。

榮獲「災害應變類」金牌的作品《輕功水不漂－道路積水警示器》，由8年級洪紹瑋、劉圃溢研製，因道路遇到驟雨積水，車輛容易水漂，利用燈光警示提醒用路人，降低車速提高警覺。

榮獲「安全健康類」金牌的作品「瓶瓶安安─感應式商品護欄」，是8年級侯力誠、沈庭羽、蕭聿涵製作，利用自動升降的護欄裝置，讓貨架上的商品不會因地震搖晃、人為碰撞而摔落，以避免砸傷人員及財物損失。

市長黃敏惠表示，嘉義市不大、學校數不多，卻能有更多的教育創新空間和彈性，每年IEYI世界青少年創客發明展是許多優秀青少年發明團隊同場競賽、交流、爭取世界賽的代表權的機會，嘉義市師生們發揮創新與創意，不斷引領嘉義市創客教育量能提升，讓教育現場有無極限的可能。