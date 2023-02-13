為了解原民部落文化與探討青年返鄉就業議題，高雄市青年委員在11日前往高雄市茂林區，並與部落青年進行交流，除了透過實際參訪原民社區，認識大高雄不同區域的樣貌外，也希望藉此對整體市政議題能提出更精確的具體建言。

高雄市青年委員日前走訪茂林區多納村，體驗當地魯凱族傳統文化，並由當地志工介紹部落關懷據點的共享模式，拓展青年多元視野與提升公共事務參與能量，；活動中邀請到一山沐咖啡負責人卓瑞賢分享自身推動「多納咖啡」品牌的過程，並與青年委員討論返鄉創業的困境與突破；另在茂林青年陳彥君帶領下，實際走訪得恩谷豐富的自然生態與地景，藉由體驗當地社區生活，了解原民部落現有的資源。

青年委員走訪茂林 體驗魯凱傳統文化 探討青年返鄉議題

圖說:高雄市青年委員走訪茂林區多納村，參與部落文化體驗。(高雄市青年局提供)

高雄市政府青年局局長張以理表示，青年局除了與原民會保持密切合作關係，落實傳達各式青年創業與就業政策資訊至各部落外，其中第三屆青年事務委員孫佩馨為茂林區多納部落在地青年，本次活動透過孫委員的引導，讓所有青年委員能深入原鄉與部落青年面對面會談，更了解大高雄地區不同城鄉的發展，強化青年委員替社區事務發聲的能力，未來本局推動原住民青年事務時也將借重孫佩馨委員以了解部落青年實際需求與心聲。

青年局表示，本次青年委員參訪活動除了呼應青年關注的經濟、社會與創業的議題，也藉由文化和生態導覽更進一步認識自然環境和社區發展，鼓勵青年尋求永續發展的行動方案。未來將持續推動相關的培力課程，讓身為市府與青年間窗口的青年委員能更清晰高雄的都會生態樣貌，提出更符合人民需求的市政建言。