海軍陳姓男退役少校於2021年11月偽造海軍教準部臨時身分證明，瞞過左營海軍基地的衛哨兵，在營區待了1個小時後才離去。橋頭地院審理後依違反要塞堡壘地帶法與偽造文書，對他判處6月徒刑。

陳男於2020年11月中自海軍教育訓練暨準則發展指揮部退伍，他明明知道左營海軍基地屬於國防部軍方管轄，沒有經過司令的許可，不論軍、警、人民不得出入，但他仍惡意偽造特種文書，非法侵入管制區。

陳男於2021年11月10日深夜11時27分許，持偽刻的海軍教準部教訓處處長的印章，蓋在偽造的「海軍教準部臨時身分證明」上，以此欺騙海軍左營基地實踐哨兵，並稱沒有攜帶識別證欲進入營區值班，因此進入營區。

陳男進入營區後以退伍時沒有歸還的鑰匙進入辦公室，在營區待了一個小時才離去。但哨兵在陳離去時察覺陳的神情有異，因此，左營海軍基地中正門哨向教準部查證，陳男見事跡敗露，欲搶回此偽造文件未果，隨即逃離現場。

陳男到案時對於犯行坦承不諱。橋頭地院依陳男違反要塞堡壘地帶法、偽造文書等案件，經檢察官提起公訴。此案經橋頭地院合議庭後裁定以簡易判決，判處6個月徒刑，可易科罰金。可上訴。