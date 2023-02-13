周六（18日）又要補課，不少人怨聲載道，教養專家王宏哲表示，假日補課不利於孩子發展，原因包括學習效果更差、剝奪身體活動量、影響心態進而導致學習效率、親子關係緊繃、周末家庭行程受影響，他強調學習不一定要在教室，有足夠的周末時光讓孩子跟父母相處，是比補課更重要的事，讓2.2萬人狂按讚。

王宏哲昨（12）日於個人臉書粉專指出，今年共有6個周六要補課，但補課對孩子整體發展不好，理由有五個，第一是補課只會讓孩子學習效果更差，周末有休息才能刺激大腦記憶力和專注力區域活化，對大腦有益，讓學習狀態更好。

另外，補課剝奪孩子的身體活動量，會使下周一更分心，因周間已有很多靜態學習，周末本來就應該讓孩子好好運動、伸展，結果又拿一天去補課，一來一往嚴重影響孩子的體適能，學習上變得分心。

王宏哲說，第三個不贊成補課的的原因是會影響孩子的心態，也影響學習效率，孩子對周六通常抱著放假的心情，學習會呈現鬆散狀態，他認為大人都是這樣了，更何況是孩子，在效率不高的狀態下學習，意義不大。第四是補課會影響親子關係，因周休二日是親子轉換緊張關係很好的機會，不論大人或孩子，周間常把情緒拉得很緊繃，需要周休二日來調整，若其中一天用來補課，親子易處於緊張跟焦慮，不利親密關係發展。

王宏哲指出，最後是補課會影響周末家庭行程，有些孩子在周末會上快樂的才藝班，有些孩子周末會有家庭旅遊，大量的補課會讓家庭規劃變得混亂、時間被壓縮，家長要調整孩子的行程不是件好事。

王宏哲強調，孩子才是教育的本體，學習不一定要在教室裡，加上這個世代的父母都很忙，更需要周末時光跟孩子相處，是比補課更重要的事；家庭才是孩子最重要的教室，父母才是孩子最重要的老師。貼文吸引2.2萬網友共鳴，紛紛留言表示認同他的觀點。