台東縣某國小校長因不倫戀私德問題，本學期改調他校任教師，在開學日未見該校長到校。台東縣政府教育處13日證實，該案經遴選委員2／3同意、程序完備處理；而縣議員林參天憂心還有其他未爆彈；至於遭改調教師的前校長則表示「尊重長官、不予回應」。

台東教育處長林政宏13日到寶桑國中參加友善校園宣誓及簽署活動，展現台東縣「宣示反霸凌決心 深化推動友善校園」的決心，但不少人對於近期教育界風波議論紛紛。

林政宏證實，日前接獲檢舉該校長私德，並檢附明確事證，經調查後在過年前召開校長遴選委員會議審查，會中也請該校長到場陳述、表達意見，在過程上已完備。會中經遴選委任超過2／3同意，將該校長解職校長職務，並自本月7日起調往他校、回任教師。

對此，台東縣議員林參天指出，曾多次在議會針對教育人員私德問題質詢教育處長，也認為「教育處長是依法行政」，將有問題校長調離現職或處分，都是做對的事，呼籲教育人員要守住自己的情感防線，因為他聽說「還有其他人也有疑慮」。