高女的機車。（翻攝畫面）
高女的機車。（翻攝畫面）
陳姓老翁機車。（翻攝畫面）
陳姓老翁機車。（翻攝畫面）
北投捷運忠義站旁老翁違規迴轉 遭直行機車撞飛

北市中央北路四段266號前，23日下午1時3分發生一起機車迴轉與直行機車互撞車禍，79歲陳姓騎士左側車身遭撞擊，機車零件四散，騎士下肢骨折，並無生命危險，26歲高姓女騎士四肢擦傷，並無大礙，相關肇事責任將後續釐清。

警方表示，陳男捷運忠義站旁違規跨越雙黃線迴轉，未注意後方來車，而高女沿著中央北路東往西直行，直接撞上陳男的左側車身，陳男當場彈飛，下肢骨折，陳男因送醫尚未酒測，高女經酒測並未發現飲酒。

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