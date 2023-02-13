75歲知名兩性作家黃越綏時常暢談男女相關話題，對時事議題也有獨特見解，因此成為許多節目力邀來賓，豈料近來她的健康狀況卻亮紅燈，今年農曆過年前突心悸絞痛、呼吸困難，被好友緊急送醫，被醫生安排大年初九開工後進行照內視胃鏡及超音波的檢查，最新病況曝光。

黃越綏今(13)日於社群平台透露，過年前的某個凌晨，因心悸絞痛及呼吸困難，被好友立刻送往醫院急診，「由於醫生懷疑我的疼痛是胃食道逆流所引起，家族中又有大腸癌史，加上我的膽囊已有很多的結石，且長期咳嗽不止，因此決定盡快安排過年後，照內視胃鏡及超音波的檢查。」

大年初九開工後，黃越綏沒有採取全身麻醉而是採用一般的內視鏡檢查，照完胃鏡後，醫生對她的勇敢表現，豎起了大拇指，所幸檢查後，沒發現癌細胞只是發炎，因此放棄另外的超音波檢查，黃越綏也感謝各界關懷，請大家放心。

貼文一曝光後，許多政界好友紛紛向她表達關心，像是郭國文「祝早日康復！」、陳致中「祝老師早日康復、長命百歲！」、李坤城「平安」、狄志為「老師一定沒事的」，其他網友也關心黃越綏，祝她早日康復。