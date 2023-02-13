女子被狗咬傷手掌，因手指腫脹導致卡戒，緊急請求消防員協助摘除。(屏縣消防局提供)

女子被狗咬傷手掌，因手指腫脹導致卡戒，緊急請求消防員協助摘除。(屏縣消防局提供)

屏東內埔鄉1名50歲女子，因左手無名指上戒指無法拔除，日前晚間終於鼓起勇氣至瑪家消防分隊報案，才在消防人員協助下順利將戒指摘下，進一步詢問發現，是因左手手腕處遭狗咬傷，導致傷口及左手掌腫脹，使得戒指因此卡住。

女子表示，原先被狗咬後並不在意，直到無名指疼痛時，才發現手指已腫脹到戒指卡住無法拔除；其中幾度欲嘗試用其他方法將戒指摘下，無奈卻越拔越痛、越卡越緊，才下定決心請求協助。

經消防人員查看後發現，女子手掌及無名指已有嚴重紅腫，且利用肥皂及沙拉油潤滑後還是無法順利脫除；經過溝通並取得女子同意破壞戒指後，消防人員先是使用墊片保護女子無名指避免二度傷害，再利用斜口鉗小心翼翼地將戒指剪出缺口，最後再使用戰術剪刀將戒指取下，如此才讓女子解除疼痛、露出笑容、並連忙表達感謝。

屏縣消防局呼籲，民眾如有因為卡戒導致手指開始腫脹時，千萬不應強行摘下，反倒可利用冰敷方式，或將手部抬高過心臟，等到手指消腫後再輕柔摘下，亦可使用沙拉油、嬰兒油或肥皂等潤滑物質，充分潤滑卡戒處後再嘗試脫除，若以上方法均還是無法順利解決時，亦可向就近消防分隊尋求協助。