今年春節許多台灣人趁著最長年假去日本看屋，信義房屋日本事業部統計，今年春節假期信義房屋不動產株式會社帶看組數較疫情前的春節成長近兩倍，尤其春節看屋，從議價、簽約到交屋，最快在租屋與搬家旺季的四月就能將物件出租，史上最長春節連假不只帶旺旅遊，連帶讓台人赴日置產的熱度強強滾。

信義房屋不動產株式會社表示2022年平均每天帶看4～5組客戶，而今年連假十天平均每天可以帶看7～8組，主要是因為假期長加上兩國旅遊解封，讓帶看組數在短期內增加。

日本信義指出，客戶看屋的範圍主要鎖定在東京及大阪兩大城市，交通便利、生活機能等都是挑選時的考量要件，相較於之前的投資需求，這陣子看屋客群的購屋目的，在自用方面的比例有逐步增加，挑選的房型以兩房至三房為主，較喜歡屋齡新、配備公設完善的物件、區域會以個人喜好為主，挑選方向上與投資目的不大相同。

信義房屋日本事業部表示，以日本當地市場角度來看，疫情後民眾對室內空間需求變大，建議有意赴日置產客戶可以增加預算，選擇格局較為寬敞的物件會比較好出租。如果是自住需求，台灣人傳統對於風水都有所考量，例如路沖、壓樑、電線桿、四樓等，不過若未來有轉手計畫的客戶，還是要考量日本人在意的景觀如開闊的視野或避開回收區，以及向南的朝向為最佳。