一名人妻表示，最近老公提議明年想生個龍寶寶，不停與她討論生育計畫，結果她仔細了解老公的薪資才發現，原來說月薪7萬是騙她的，故意高報，實際只有4、5萬元，而她是是護理師，目前年薪約62萬，換算月薪5萬多，若生孩子後換到門診，月薪就只剩3萬5，苦惱兩夫妻加起來月收連10萬都沒有，要怎麼養小孩。

原PO日前在Dcard發文，自己是名護理師，需要輪班，目前年薪約62萬，平均下來月薪5萬多，和老公結婚只有登記，婚前有大概了解先生的薪資，只知道沒有負債、月薪7萬，工作也很努力，所以從來沒看過他的存摺，而家裡很多生活用品都是她買的，包括沐浴乳、洗髮精，家電等。

原PO指出，最近老公提議明年要生個龍寶寶，一直講生育計畫，因此她開始認真了解先生的薪資狀況，才發現說好的月入7萬竟然是高報，實際只有4、5萬元，「他在一旁解釋如果認真一點可以7萬，但要做到很累，所以幾乎很少達到」，還常抱怨他做得很累，想換工作。

得知老公月薪4萬高報成7萬，原PO一時無法接受，認為栽培一個孩子至少要月入10萬元，但生子後轉到門診，若不輪班月薪就只剩3萬5，根本沒辦法養小孩，非常苦惱該怎麼辦「我不想到時候我們為了錢不開心」。

對此，網友看到這樣高報薪水的老公，紛紛留言「換個老公啊」、「還好，我都是低報的那種人」、「婚前沒有睜大眼啊？」、「這種低薪真的不要生」。