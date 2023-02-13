白沙屯媽祖鑾轎13日上午約11點多進入龍井區，沿沙田路持續直行，經休息後下午2點再次起駕，烏日警分局出動約166名警民力維護道路交通及安全，目前一切順暢。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖鑾轎13日凌晨6時從台中清水起駕，開啟第2天進香之旅，約於上午11點多進入龍井區，並沿沙田路持續直行，最終在11時40分左右停駕沙田路6段的「龍井山腳媽祖聯誼會」紅壇休息，下午2點再次起駕，烏日警分局出動約166名警民力維護道路交通及安全，目前一切順暢。

白沙屯媽祖鑾轎13日清晨6時從台中清水起駕，沿清水、沙路一路南下，上萬信眾隨行，鑾轎隊伍約於上午11點多從沙鹿進入龍井區，並沿沙田路繼續直行，烏日警分局分局長尤啓南也帶領員警於路口接駕，持續護送鑾轎前進。

白沙屯媽祖鑾轎約11點40分行經沙田路6段「龍井山腳媽祖聯誼會」搭設的紅壇，停駕休息至下午2點再度起駕；由於鑾轎行經路線不固定，為因應人潮和車流湧現及維護鑾轎行進人車安全，烏日警分局出動約166名警民力，共同維護道路交通及安全，經警方彈性實施交通管制，目前一切順暢。