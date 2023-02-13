致新去年第四季營收17.12億元、季減少4.2%、年減少26.62%；單季稅後淨利為1.52億元、季減少65.8%、年減少73.8%；單季每股淨利為1.77元。單季毛利率為35%、季減少9個百分點、年減少16個百分點；營業利益率為16%，季減少5個百分點、年減少16個百分點。

致新2022年營收84.22億元、年減少10.59%；全年稅後淨利為28.82億元、年增加13.2%，每股稅後淨利為22.46元。

總經理吳錦川談到，去年第四季毛利率大幅度下滑主要是因台幣升值、庫存提列，以及ASP下降等三大因素，他強調，致新庫存提列的高峰已經過去，後續不會再有像去年第四季的高提列，去年第四季提列庫存損失達2億，至於ASP部分，「不再缺貨之後，ASP下降本來就是正常的事情」!

吳錦川表示，致新去年第四季庫存金額約24.8億元，折合庫存週轉天數為180天，已經相較去年第三季的194天改善，他坦言，有市調機構有的說庫行去化會在上半年結束，但不論何時結束，未來的去化庫存量應該都不會比去年第四季高，相信等品牌廠開始減少去化庫存量後，OEM和IC設計業績就會增加，且若OEM也減少去化庫存量，IC設計業績就會再增加。

吳錦川表示，以整年來看，市調機構都說2023的終端需求會比去年的差些，但預計今年預計終端消費者的需求應該回復正常的季節性。