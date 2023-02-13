證交所表示，經瞭解，其他電子業因大陸封控結束，代工廠恢復正常生產，營收成長42.87％，居上市公司類股營收成長之冠；觀光事業受跨境旅遊復甦及春節連假旺季需求，營收年增35.94％；貿易百貨業受春節內需消費帶動，營收年增19.69％。
1月營收衰退較大產業中，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，且春節影響生產活動使貨量減少，營收年減幅43.43％；金融保險業因保險業務淨收益減少及匯兌損失增加，年減幅41.57％；光電業受傳統淡季及市場需求下滑影響，營收年減37.56％。
台灣證券交易所統計1月上市公司營收，總計3兆117億元，較去年同期衰退3296億元，年減幅9.86％，營收成長公司共253家。其他電子產業成長最大，觀光事業及貿易百貨業居第2、第3；航海王光芒盡失，航運業居衰退產業第1大，其次依序為金融保險業及光電業。
證交所表示，經瞭解，其他電子業因大陸封控結束，代工廠恢復正常生產，營收成長42.87％，居上市公司類股營收成長之冠；觀光事業受跨境旅遊復甦及春節連假旺季需求，營收年增35.94％；貿易百貨業受春節內需消費帶動，營收年增19.69％。
1月營收衰退較大產業中，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，且春節影響生產活動使貨量減少，營收年減幅43.43％；金融保險業因保險業務淨收益減少及匯兌損失增加，年減幅41.57％；光電業受傳統淡季及市場需求下滑影響，營收年減37.56％。
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