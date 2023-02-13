群創至2022年底累積專利申請量達20,700件，獲核准的全球專利總數12,700件，其中97％為發明型專利。根據經濟部智慧財產局公布2022年度專利申請統計，群創在台灣專利首度入榜，排名第6，申請量達336件，年增幅高達2700％，顯示近年來不斷提升的研發競爭力與強度，群創表示，將專利發揮最大價值，打造全球專利佈局網。

群創總經理楊柱祥指出，群創近年來持續轉型升級，落實3Vs (Create Value, Drive Value, Share Value)營運策略，自2019年起，群創已連續4年進入美國前300大專利權人，2022年群創美國專利核准量，躍升為光電業之首，展現豐沛的研發能量與價值轉型成果。

群創近3年申請/核准專利大部份為Micro/Mini Led、平板衛星天線、面板級封裝等高端技術產品的專利申請，以More than Panel超越面板為核心發展的策略已逐步展現成果。在無線通訊領域，群創已量產液晶超表面平板衛星天線產品，並與近年積極開發的面板級封裝技術結合，開發相位陣列天線(Phased Array)，不需馬達裝置就可追蹤衛星，極為適合未來低軌道衛星通訊、自駕車、衛星物聯網、救災通訊的發展。

此外，群創跨界半導體封裝領域面板級封裝PLP(Panel Level Package)，開發能夠高度整合晶片的先進封裝技術，進行異質整合的技術創新，活化現有G3.5產線，以業界大尺寸G3.5 FOPLP基板，開發中高階半導體封裝技術。