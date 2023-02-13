移民署正推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，大幅減少逾期滯台罰則，吸引許多外籍人士自行到案。其中，有2對女方是印尼、泰國與台灣男子的異國情侶也趕在情人節前夕，前往移民署高雄專勤隊投案，隨後僅需繳清罰鍰2000元，免收容、管制。2對情侶聽完後也高興得互相擁抱，表示終於能辦理結婚手續「修成正果」了。

移民署因應入出國及移民法部分條文將要修法，罰則也會加重，故在1日起自6月30日，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，自行到案且符合資格者，將採免收容、裁處最低罰鍰、不管制禁止入國期間等措施。

專案推動2周，就有許多外籍逾期滯台人口自行到案，其中在情人節前夕，有2對女方來自印尼、泰國與男方來自台灣的異地情侶前往投案。

來自印尼的38歲移工小莉（化名），9年前來台灣的工廠工作，失聯期間結識1名台灣男子並穩定交往，原本已經規畫攜手返國辦理結婚手續，婚事卻因為疫情爆發而耽擱；來自泰國的43歲小雅（化名），2018年來台旅遊期間認識了男友，她早就已經答應了男友的浪漫求婚，卻因為疫情及擔心不能再來台灣，於是逾期在台過著躲躲藏藏的日子。

隨後雙方聽聞移民署有推專案後，立即前往高雄市專勤隊投案，後續專勤隊也依照規定，僅各開罰2000元罰鍰，雙方聽聞後，喜極而泣的相互擁抱，大喊「終於可以結婚了！」，否則以往若被查獲，則需遭管制至少3年不能來台。最終雙方也各自返回家鄉，在當地辦理結婚證明，並返台申請依親居留。

高雄市專勤隊表示，目前入出國及移民法部分條文修正草案已送立法院審查，將逾期罰鍰加重為3萬元至15萬元，而管制來台期間也將改為最高10年。專案將於今年6月30日截止，呼籲逾期滯台外來人口，趕快於專案期間把握機會到移民署自行到案。如欲瞭解更多專案相關資訊，可撥打移民署多國語言免付費諮詢專線「0800-024-881」，或是撥打高雄市專勤隊電話07-2367524洽詢。