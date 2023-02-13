全台今日開學，各地市府紛紛針對開學專案因應，守護學童的安全。基隆市政府也對交通、食安、防疫等部分緊盯各校是否落實，由教育處長劉美蘭親自前往基隆建德國小，視察實施情形。
劉美蘭表示，為了讓家長安心、學童開心上學，市府已協調環保局協助本市校園環境消毒工作，預防校園疫情。教育處特別關心學校廚房環境，除了讓學生吃得安心之外，並透過廚房進行飲食教育。
有關學童交通安全部分，教育處也關注導護、學生上學，以及家長接送之狀況，對於學校的無障礙環境、學生活動設施也特別加強巡視，提供方便安全的學習環境，讓學生有好的學習品質。
劉美蘭指出，基隆市開學第一週也是友善校園週，透過日常環境的營造，竭力教育與宣導友善校園等各項議題，吃得安心、行得安心，達成友善校園的目標，並讓學生安心愉快就學。
而在隔壁新北市的瑞芳警分局也針對開學日特別編排警力，加強開學日學童交通安全措施。
瑞芳警分局長王耀輝表示，因疫情因素，家長可能因不放心學童而親自接送，對於校園周邊的上班人流、車流勢必造成衝擊，為了兼顧家長接送學童及維持交通順暢；除先派遣充足警力，來提高見警率；另也會加強告誡、勸離學校周邊違規、不當停車，以及提醒駕駛放慢車速，留意路過學童的安全，確保本學期校園交通安全通行無阻，讓學童快樂上學，安全回家。
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