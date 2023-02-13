疫情為企業帶來衝擊，微型企業被迫數位轉型，因此經濟部中小企業處委託中華軟協，舉辦北中南共3場的「輔導小型企業數位轉型─案例分享會」，盼透過分享會為微型企業牽線，協助企業持續營運，目前分享會開放報名中。

經濟部中小企業推動「中小企業數位共好計畫」，是為了協助微型企業增加數位賦能，整合商業共榮發展，並教導微型企業如何運用新科技與手法，使其能夠持續營運及串連能量。日前，康澄照護與亞路科技以轉型成功的企業角度分享心得，呼籲有數位轉型需求的微型企業，能夠透過「中小企業數位共好計畫」，找到自己的定位並持續營運。

康澄照護產品開發副總郭仕慧分享，在數位共好計畫之下，對於照顧家庭、個案及輔具廠商來說，是一個非常直接對接的平台，可以共同利用一個快速評估的工具，讓照護者清楚知道需要的輔具有哪些，其平台就是在整合所有資源，讓你的受眾非常精準。

康澄照護產品開發副總郭仕慧分享，在數位共好計畫之下，對於照顧家庭、個案及輔具廠商來說，是一個非常直接對接的平台。(圖/中時新聞網攝)

亞路科技總監黃佩懿表示，透過此計畫針對不同產業開發SAS服務，它會形成一個生態圈的系統，舉例來說，亞路科技除了與中友合作的旅宿系統之外，還有觀光業的訂房系統與商圈系統，目前亞路科技的小微型系統已近20幾種，它可以幫助台灣的小微型企業做數位轉型，且可以降低成本收入，對於整個產業來說有很大的好處。

亞路科技總監黃佩懿表示，透過數位共好計畫，可以針對不同產業開發SAS服務，為微型企業降低成本收入，對整個產業來說有很大的好處。(圖/中時新聞網攝)

為了讓微型企業懂得善用政府資源成功轉型，經濟部中小企業處委託中華軟協，舉辦「輔導小型企業數位轉型─案例分享會」，輔導9人以下的微型企業，協助導入適性化雲端或數位工具，使其數位化及數位優化發展。

2月份將舉辦3場分享會，台中場於2月15日的下午2點至4點半舉行，地點在臺中社會創新實驗基地7樓的思想廚房(精武圖書館)；高雄場則是2月16日的下午2點至4點半舉行，地點在亞灣新創園區3樓；臺北場於2月21日的下午2點至4點半，在digiBlockC數位新創基地舉行，報名時間為即日起至2月21日，現正火熱報名中！