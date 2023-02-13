群創至2022年底累積專利申請量達20,700件，獲核准的全球專利總數12,700件，其中97％為發明型專利。根據經濟部智慧財產局公布111年度專利申請統計，群創2022年度於台灣專利首度入榜，排名第六，申請量達336件，年增幅高達2700％，證明近年來不斷提升的研發競爭力與強度。群創掌握技術研發所有進度，建造周全且堅固的智權堡壘，將專利發揮最大價值，打造全球專利布局網。

群創總經理楊柱祥表示，群創成立20年來，透過技術升級、採動態調整產品組合、提升產品附加價值以優化獲利、投資在經營交通、醫療等「場域經濟」以及投資新創等，以維持競爭力。近年來群創致力轉型升級，以智慧決策與智能製造提升營運效率，並同步布局在技術的升級與專利的申請。自2019年起，群創已連續四年進入美國前300大專利權人，2022年群創美國專利核准量，躍升為光電業之首，展現豐沛的研發能量與價值轉型成果。

群創近三年申請／核准專利大部份為Micro／Mini Led，平板衛星天線，面板級封裝等高端技術產品的專利申請，以「More than Panel」超越面板為核心發展的策略已逐步展現成果。在無線通訊領域，群創已量產液晶超表面平板衛星天線（LC Meta-Surface Antenna）產品，並與近年積極開發的面板級封裝技術結合，開發相位陣列天線（Phased Array），不需馬達裝置就可追蹤衛星，極為適合未來低軌道衛星通訊、自駕車、衛星物聯網、救災通訊的發展。此外，群創跨界半導體封裝領域，面板級封裝PLP（Panel Level Package），開發能夠高度整合晶片的先進封裝技術，進行異質整合的技術創新，活化現有3.5代產線，以業界大尺寸G3.5FOPLP基板，開發中高階半導體封裝技術，提供客戶更有競爭力的成本及創造更大的利潤價值。