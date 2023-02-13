花火節每場次有上萬人次湧入觀音亭園區，兩個多月的花火施放期間，若園區內公廁無法使用，將對民眾造成不便。（張茂雄攝）

2023澎湖國際海上花火節即將於4月20日至6月29日在馬公觀音亭休憩園區舉辦，但因觀音亭北側公廁正在施工，恐對花火節期間民眾使用造成影響，澎湖縣長陳光復13日上午特地與旅遊處長陳美齡、農漁局長陳高樑、警察局長林逢泉、消防局長許文光等人，現場會勘花火節遊客安全疏散動線及公廁等公共設施問題，指示旅遊處要在4月13日進行花火預演，另觀音亭北側公廁整修要在3月底前完工，以因應觀光季節的到來。

農漁局長陳高樑表示，觀音亭北側公廁整建計畫經費約250萬元，工程內容包括管線重修、磁磚牆面、防滑安全設施等，因改善工項眾多、工期較長，原規劃2月15日-6月15日暫停使用，考輛花火節舉辦遊客使用，已責請廠商加速趕工，採分期施工方式進行，預計在花火節前完成開放遊客使用，亦將設置數座流動廁所，以配套因應。

旅遊處長陳美齡指出，此次花火節活動在觀音亭會場有5處出入點，分別是澎水旁斜坡路口、第一賓館旁(介壽路及民族路口)、青年活動中心旁、籃球場階梯、觀音亭斜坡等，並於會場設置消防車、救護車及警備車，以維護進出遊客之安全。

陳光復表示，花火節每場次有上萬人次湧入觀音亭園區，兩個多月的花火施放期間，若園區內公廁無法使用，將對民眾造成不便，因此他指示農漁局務必在3月底前完成觀音亭公廁整修，否則改採分階段施工，以避免影響遊客使用公廁的便利性。