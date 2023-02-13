墨西哥政府昨（12）日宣布，墨國知名搜救犬「Proteo」赴土耳其地震災區搜救時不幸殉職，據傳牠是在執行任務時離世。當局也分享Proteo過去執勤時的英姿及倒地接受治療的虛弱畫面，宣布「任務完成了」，牠的領犬員不捨道別：「我們會再見！」

墨西哥知名搜救犬「Proteo」赴土耳其地震災區搜救時不幸殉職。

綜合墨西哥當地媒體《瓦拉塔日報》（Vallarta Daily）、千禧電視台（Milenio TV）、美國有線電視新聞網（CNN）西語頻道等報導，墨西哥國防部（SEDENA）昨日在官方推特發布訃聞證實，日前派往土耳其地震災區救災的搜救犬「Proteo」不幸殉職，聲明指出：「感謝Proteo的英勇表現，你完成了墨西哥軍犬任務。」

墨西哥國防部並未說明「Proteo」的確切死因，不過報導指出，牠是在執行工作期間殉職，另外網路上有人稱，「Proteo」是在救災時，遭到倒塌建築物掩埋後喪命。

Proteo flew from Mexico to help rescue Turkish earthquake victims and worked tirelessly for days. Sadly he lost his life today after being trapped under a falling building.



Rest in Peace beautiful boy 💔😭🙏 #TurkishEarthquake pic.twitter.com/TAG5S3oOdy — dominic dyer (@domdyer70) February 12, 2023

墨西哥國防部也在官方TikTok帳號放上一段Proteo生前執勤時的英姿及倒地接受治療的虛弱照片剪影，牠的領犬員比列達（Private Villeda）在影片中感性道別，他說Proteo是一隻強壯、勤奮、從不放棄的搜救犬，「很遺憾你不能和我一起回來，但我會永遠記得你，我希望全墨西哥永遠記得你，永遠不忘記你，有一天我們會再見面！」

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）也特地發文，大讚Proteo為墨西哥樹立名聲。

12日，在土耳其當地的墨國海軍、紅十字會救難人員也以傳統點名方式向Proteo致敬與道別。

Hoy despedimos con honores a un gran canino, elemento de la @SEDENAmx que siempre trabajo con valentía y arrojo.



Gracias "PROTEO" cuidamos desde un mejor lugar y guía a nuestros binomios en cada búsqueda. pic.twitter.com/1AzTGtjf8A — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) February 12, 2023

Proteo過世的消息公開後，許多網友留言感謝牠，大讚牠是英雄，願牠安息。

墨西哥一共派出16隻搜救犬赴土耳其救災。