墨西哥政府昨（12）日宣布，墨國知名搜救犬「Proteo」赴土耳其地震災區搜救時不幸殉職，據傳牠是在執行任務時離世。當局也分享Proteo過去執勤時的英姿及倒地接受治療的虛弱畫面，宣布「任務完成了」，牠的領犬員不捨道別：「我們會再見！」
綜合墨西哥當地媒體《瓦拉塔日報》（Vallarta Daily）、千禧電視台（Milenio TV）、美國有線電視新聞網（CNN）西語頻道等報導，墨西哥國防部（SEDENA）昨日在官方推特發布訃聞證實，日前派往土耳其地震災區救災的搜救犬「Proteo」不幸殉職，聲明指出：「感謝Proteo的英勇表現，你完成了墨西哥軍犬任務。」
墨西哥國防部並未說明「Proteo」的確切死因，不過報導指出，牠是在執行工作期間殉職，另外網路上有人稱，「Proteo」是在救災時，遭到倒塌建築物掩埋後喪命。
墨西哥國防部也在官方TikTok帳號放上一段Proteo生前執勤時的英姿及倒地接受治療的虛弱照片剪影，牠的領犬員比列達（Private Villeda）在影片中感性道別，他說Proteo是一隻強壯、勤奮、從不放棄的搜救犬，「很遺憾你不能和我一起回來，但我會永遠記得你，我希望全墨西哥永遠記得你，永遠不忘記你，有一天我們會再見面！」
墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）也特地發文，大讚Proteo為墨西哥樹立名聲。
12日，在土耳其當地的墨國海軍、紅十字會救難人員也以傳統點名方式向Proteo致敬與道別。
Proteo過世的消息公開後，許多網友留言感謝牠，大讚牠是英雄，願牠安息。
墨西哥一共派出16隻搜救犬赴土耳其救災。
文章來源：Murió 'Proteo', perrito rescatista de México que fue a Turquía tras terremoto: "cumpliste la misión"
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。