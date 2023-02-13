駕駛恍神高速衝撞洗衣店，警在車內驚見上膛槍彈。(警方提供)

46歲黃姓男子服用安眠藥後，竟又開車外出，精神不濟在警局旁自撞自助洗衣店，警方發現前往了解，黃男見狀立即下車徒步逃離現場，員警迅速將人追回，卻意外在駕駛的自小客車內起獲一把上膛改造手槍及子彈5發。

警方表示，員警12日執行查緝毒品專案勤務後，於晚間8時許結束返回分局，發現一部自小客車因不明原因高速撞入距離分局不到50公尺處的一家自助洗衣店內，且車輛撞擊後有倒車欲逃離現場跡象。

員警立即趕往現場了解，駕駛人發現警方後，竟下車跑步逃離現場，員警見狀從後追趕將人追回，經查為住在枋寮鄉的黃姓男子，黃男向警方供稱，因服用安眠藥後開車外出，以致精神不濟，才會撞入自助洗衣店。

警方事後帶著黃男回到車內檢視，竟在自小客副駕駛座椅上，發現一把已上膛改造手槍及子彈5發，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將人移送屏檢，並持續向上溯源追查槍枝來源及有無涉及其他刑案。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。