美國通膨預期上升導致公債殖利率走高，上周新興亞股以菲律賓下跌2.1％最重，越南、泰國分別下跌2％及1.4％居次。觀察上周資金流向，以南韓吸金4.9億美元居冠、印尼及越南分別淨流入2億美元及0.4億美元，而印度及泰國均淨流出4.4億美元。

中信台灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，近期因美國就業數據強勁，市場對聯準會轉「鴿」的期待降溫，預期升息時間有可能會拉長，終端利率不排除再進一步提升。儘管有可能上調，但估計也是以溫和的方式調升。

而台灣出口數據尚未有顯著擴大惡化情況，反映當前的經濟呈現「L型」打底階段，關鍵出口國及品項持續觀察改善情況。張圭慧預期，近期股市走勢將呈現震盪格局，持續關注美國CPI數據及聯準會後續言論及動向。

張圭慧表示，外資2023年持續流入亞股，資金行情也逐漸發酵，台廠庫存調整仍在進行中，預計第二季底進入尾聲。根據歷史經驗，市場會提前一季開始反應，台股有望在首季底時反彈，建議投資人現在可逢低分批布局，相對看好半導體、AI、綠能、電動車等族群。

越股上周下跌2.03％、收於1055.3點。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股上周市場情緒較謹慎，導致流動性不佳、走勢面臨修正壓力。惟市場已連續多日淨買超，支撐股市整體表現，估計在散戶信心未回籠前，短期將呈現震盪走弱局勢。

張晨瑋表示，越股市場目前正等待先前政策逐一發酵，在越南經濟長期看俏預期下，越股反彈只是時間上的問題，建議想參與越南發展實力的投資人，可定期定額布局越南主題基金，降低單一時點風險、穩定資金波動，掌握後續反彈動能。