法新社報導，美國國防部官員12日說，美國與北京當局已就本月4日擊落的高空氣球一事溝通。

美國國防部助理部長達爾頓（Melissa Dalton）告訴記者：「已就高空氣球一事與中華人民共和國聯繫。」

美國國防部發言人、空軍准將賴德（Patrick Ryder）美東時間7日發布聲明表示，美軍在4日擊落中國高空偵察氣球後，五角大廈當日即要求國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長魏鳳和舉行通話，但卻遭北京方面拒絕。