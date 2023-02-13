開學首日桃園市長張善政前往楊梅區楊心國小，視察國中小免費營養午餐推動情形。(呂筱蟬攝)

寒假結束各級學校開學，桃園市長張善政兌現選前政見，今天中午前往楊梅區楊心國小視察國中小學生免費營養午餐推動情形，了解3章1Q食材驗收把關流程並與學生一起享用午餐。他說，免費營養午餐政策補助公私立國中小學生午餐餐費上限45元，嘉惠19萬5000多名學生，增加經費約15億元全由市府預算支應。

張善政表示，開學日桃園市國中小學生免費營養午餐政策如期上路，他也關心營養午餐食材品質、菜單設計及烹調流程等，希望讓學生吃得安心、家長放心，他也感謝市議會議長邱奕勝及議員們的支持，在去年12月順利通過預算，讓全市國中小免費營養午餐如期推動，另外過去有部分地區學校，透過回饋金或公益款項補助免費營養午餐，現在都交由市府接手提供，而原來的回饋金及公益款項將可做其他更多運用。

張善政與邱奕勝等人也與楊心國小學童在農場體驗種植小黃瓜，隨後前往學校廚房視察午餐烹製流程及「3章1Q」安心食材辦理情形，也與學童一同享用營養午餐。他也說，品嘗到營養午餐菜色均衡，且不重油、不重鹽、味道適中，他與同學一同用餐過後，對於營養午餐的品質更放心，不論是食材來源、廚房作業流程及菜色都非常好，家長們能放心讓孩子在學校用餐，落實市府減輕家長負擔的好意。